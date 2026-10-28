Lîga Mafên Mirovan a Arjantînê nameya der barê Rêber Abdullah Ocalan şand

Lîga Mafên Mirovan a Arjantînê nameyek ji Federasyona Mafên Mirovan a Navneteweyî (FIDH) re şand û jê xwest ku di mijara azadiya Rêber Abdullah Ocalan de israr bike û di pêvajoya aştiyê de bi rola garantoriyê rabe.

Lîga Mafên Mirovan a Arjantînê nameya der barê Rêber Abdullah Ocalan şand
ROJANE
28 cotmeh, 2026   10:50
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Lîga Mafên Mirovan a Arjantînê ya ku sala 1937`an hatiye avakirin û li qada mafên mirovan û edaletê xwedî dîrokeke kûr û girîng e, ji Federasyona Mafên Mirovan a Navneteweyî (FIDH) re nameyek şand, Lîga Mafên Mirovan a Arjantînê endama heman federasyonê ye.

Di nameyê de ji FIDH`ê hat xwestin, ku di mijara azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Ocalan de israr bike û di pêvajoya aştiyê de bi rola garantoriyê rabe.

Naveroka nameyê bi vî rengî ye:

"Dostên hêja

Em ji we re li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan dinivîsînin ku 27 sal in ji aliyê dewleta Tirk ve girtî tê hiştin. Wî piraniya vê demê di hucreya yek kesî de derbas kir. Bi cezayê girtîgehê yê heta bi hetayê yê girankirî ku vegera jê nîne, tê ragirtin û di 77 saliya xwe de ji mafê hêviyê jî bêpar tê hiştin.

Em zanin ku federasyonê ev mijar gelek caran xistiye rojevê, Abdullah Ocalan weke girtiyekî siyasî nas kiriye û daxwaza azadiya wî kiriye. Lê belê em di wê baweriyê de ne ku li gorî mercên siyasî yên hatine guhertin, ku îhtimala pêkhatina aştiyê xuya dike, ev yek dikare firsendên kêrhatî ji bo gelê Kurd û gelên din ên li herêmê biafirîne, derfetên berdana Abdullah Ocalan û bi hezaran girtiyên siyasî yên li girtîgehên Tirkiyeyê hene, ev daxwaz niha hîn girîng û jiyanî ye. Rapor hene ku ji bo xweşbîniyê hincetan pêşkêşî me dikin.

Ji ber vê yekê, di halê hazir de em yeqîn dikin ku dewamkirina piştevaniyê û israra li ser daxawza azadiyê pêwîstî ye. Federasyona Mafên Mirovan a Navneteweyî -bi prestîja xwe- dikare tevkariyeke girîng li aştiyeke adîl a li vê herêmê bike, dawiya dawî di muzakereyan de dikare bi rola garantoriyê rabe.

Lîga Mafên Mirovan a Arjantînê di herikîna dîrokê de dilsoziya xwe ya bi girtiyên siyasî û gel re ispat kiriye; ji ber karên xwe yên parastina mafên mirovan gelek şehîd daye. Dîktatoriya Spanyayê, Şerê Vîetnamê, Şoreşa Kubayê, darizandinên têkildarî dîktatoriya li Arjantînê, qirkirina Fîlîstînê û têkoşîna xweseriyê ya li Sahra Rojava jî di nav de di gelek dozan de bi roleke çalak rabûye. Demeke dirêj e piştgiriyê dide gelê Kurd. Nora Podesta, Nector Trajtemberg û Alexandro Avots bi navê Lîgê silavên xwe ji gelê Kurd re dişînin û dilsoziya xwe ya bi azadiya Rêber Apo û çareseriya pirsgirêka Kurd dubare dikin."

Etîket:

Gotara berê

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

Gotara pêşin

Yekitiya Xwendekaran biryara Wezareta Perwerdeya Bilind red kir

Nûçeyên Têkildar

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke destûrî ye

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke des...

27 cotmeh, 2026 - 22:25

PYD‘ê banga parastina koçberên Girê Spî kir

PYD‘ê banga parastina koçberên Girê Spî kir

26 cotmeh, 2026 - 18:28

Li Stasyona Elokê xebatên çaksaziyê

Li Stasyona Elokê xebatên çaksaziyê

27 cotmeh, 2026 - 07:20

Deriyê Nesîb-Cabir ê di navbera Sûriye û Urdunê de vebû

Deriyê Nesîb-Cabir ê di navbera Sûriye û Urdunê de vebû

27 cotmeh, 2026 - 19:03

Piştî 9 salan şêniyên Efrînê li zeviyên zeytûnan vegeriyan

Piştî 9 salan şêniyên Efrînê li zeviyên zeytûnan vegeriyan

28 cotmeh, 2026 - 04:48

Li Hemayê teqîn: 3 kes birîndar bûn

Li Hemayê teqîn: 3 kes birîndar bûn

27 cotmeh, 2026 - 19:20