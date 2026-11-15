Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HKN`ê xwepêşandan kir

Di xwepêşandanekê de, karkerên Şirketa Petrolê ya Rimêlanê li dijî biryara veguhestina wan bo şirketa Amerîkî HKN`ê bi peymanên demkî erazîbûn nîşan dan. karkeran daxwaza garantîkirina mafên xwe yên kar û darayî, naskirina salên xizmeta wan ên berê û dayîna mûçeyên xwe yên mayî kirin.

Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HKN`ê xwepêşandan kir
Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HKN`ê xwepêşandan kir
Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HKN`ê xwepêşandan kir
Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HKN`ê xwepêşandan kir
ROJANE
15 mijdar, 2026   12:25
QAMIŞLO
+

Îro, karkerên Şirketa Petrolê yaRimêlanê li ber avahiya rêveberiya şirketê xwepêşandanek li dar xistin. karkeran biryara veguhestina wan bo şirketa Amerîkî HKN`ê bi peymanên demkî protesto kirin.

Di dema xwepêşandanê de, karkeran daxuyaniyek xwendin. Di daxuyaniyê de karkeran veguhestina wan bo şirketa HKN`ê bi peymanên demkî bêyî garantiyên qanûnî yên parastina mafên xwe û salên xizmeta wan ên berê protesoto kirin.

karkeran destnîşan kir ku salên xizmeta wan di sektora petrolê de ji 15 heta 37 salan e û divê ezmûna pîşeyî ya ku wan di van salan de bi dest xistiye were parastin.

Karkeran ragihand ku ew ê çalakiyên protestoyî yên aştiyane berdewam bikin û hişyarî dan ku ger daxwazên wan di çarçoveya dema diyarkirî de neyên bicîhanîn, ew ê gavên berfirehtir ên protestokirinê bavêjin.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû

Gotara pêşin

Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kirin

Nûçeyên Têkildar

Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû

Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû

15 mijdar, 2026 - 11:19

‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girêdayî ye‘

‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girê...

13 mijdar, 2026 - 20:45

Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov

Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov

13 mijdar, 2026 - 02:35

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

12 mijdar, 2026 - 18:45

Ji bo danîna rêziknameyeke nû ya komînan li Çilaxa civînek pêk hat

Ji bo danîna rêziknameyeke nû ya komînan li Çilaxa civî...

12 mijdar, 2026 - 10:07

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

12 mijdar, 2026 - 16:45