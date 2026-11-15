Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kirin

Xwendekarên bajarên Girkê Legê û bajarokê Rimêlanê çalakiyên xwe yên ji bo redkirina biryara sînordarkirina perwerdeya bi zimanê kurdî li dibistanan a Wezareta Perwerdeyê didomin, xwendekaran daxwaza misogerkirina mafê domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kirin.

Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
ROJANE
15 mijdar, 2026   13:10
QAMIŞLO
+

Çalakiyên xwendekarên bajarê Girkê Legê û Rimêlan ên li herêma Cizîrê yên ji bo redkirina biryara Wezareta Perwerde û Fêrkirinê ya hikumeta veguhêz a Sûriyeyê ya têkildarî perwerdeya bi zimanê kurdî û sînordarkirina wê didomin.

Di vê çarçoveyê de xwendekar li pêşiya dibistana Şehîd Şîlan a li bajarokê Rimêlan çalakiyeke protestokirinê li dar xist, di çalakiyê de xwendekaran girêdana xwe ya bi mafê perwerdeya bi zimanê kurdî nîşan dan. Xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin.

Xwendekaran di çalakiyê de destnîşan kirin ku zimanê dayikê beşeke esasî ya nasname û çandê ye, perwerdeya bi zimanê dayikê mafeke nabe ku pêk neyê, parastina zimanê kurdî û misogerkirina mafê nifşên bê girîngiyeke û bang li aliyên peywendîdar kir ku bersiva daxwazên wan bide û biryaran careke din li ber çaan bigirin.

Çalakiya protestokirinê bi berzkirina slogana “Bê ziman jiyan nabe” bi dawî bû.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HKN`ê xwepêşandan kir

Gotara pêşin

Leyla Guven: Ji bo pêvajoyê her ked û xebat pir binirx e

Nûçeyên Têkildar

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

11 mijdar, 2026 - 20:50

Hikûmetê bihayên nû yên mazotê eşkere kir 

Hikûmetê bihayên nû yên mazotê eşkere kir 

15 mijdar, 2026 - 10:29

3 hezar û 569 karmendan mûçeyên xwe wernegirtine

3 hezar û 569 karmendan mûçeyên xwe wernegirtine

14 mijdar, 2026 - 07:25

Parêzgerê Hesekê ji xwendekaran xwest beşdarî mufadeleya wezaretê bibin

Parêzgerê Hesekê ji xwendekaran xwest beşdarî mufadeley...

12 mijdar, 2026 - 11:41

Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin

Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê t...

12 mijdar, 2026 - 07:55

Waliyê nû yê Kerkûkê hate hilbijartin

Waliyê nû yê Kerkûkê hate hilbijartin

14 mijdar, 2026 - 17:17