Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kirin Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HKN`ê xwepêşandan kir Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû Îranê êrişî sîstema parastinê ya Amerîkayê kir Hikûmetê bihayên nû yên mazotê eşkere kir HPG’ê 8 şehîdên ji Urmiyeyê bi rêzdarî bi bîr anî Ji KNK'ê banga ji bo eşkerekirina cihê gorên Seyîd Riza û hevrêyên wî Heftename; Mîrateya Sûriye û geşedanên Îsraîlê Bihabûnê bandor li amadekariyên zivistanê jî kiriye Rewşenbîrên li Kobanê: Em sînordarkirina perwerdeya bi zimanê kurdî qebûl nakin Cotkar dibêjin zehmet e îsal çandiniyê bikin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 15-11-2026 Li Fransayê banga grev û xwepêşandaneke nû hatin kirin Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytrayê dan