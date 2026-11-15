Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû

Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî gundewarên rojavayê Derayê bû û başûrê Quneytrayê topbaran kir.

Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû
ROJANE
15 mijdar, 2026   11:19
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên herêmî dan zanîn ku îro (yekşem) 3`ê tangên hêzên Îsraîlê di Deriyê Ebû El Xîsar re derbasî Wadî El Reqad yê rojavayê Derayê bû.

Heman çavkaniyan got yek ji wan tangan erdê çandiniyê yê li Wadî bi çekên giran gulebaran kiriye. Her wiha bombeyên ronîkirinê teqandine. Lê der barê ziyanan de tu agahî nehat wergirtin.

Her wiha duh bi şev (şemî) hêzên Îsraîlê bi çekên giran erdên çandiniyê yên gundê El Esbeh ku dikeve başûrê Quneytrayê topbaran kir.

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) hêzên Îsraîlê ji destpêka sala 2026`an ve 118 caran xaka Sûriyeyê kiriye hedef. Derbe li 13 cihên wekî depoyên çekan û cebilxeneyê, navend û wesayetan xistiye û hin ji wan îmha kiriye.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Îranê êrişî sîstema parastinê ya Amerîkayê kir

Gotara pêşin

Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HKN`ê xwepêşandan kir

Nûçeyên Têkildar

Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kirin

Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayi...

15 mijdar, 2026 - 13:10

Şêx û şêniyên Tirbespiyê: Li hember gotinên nefretê û tevliheviyan hişyar bin

Şêx û şêniyên Tirbespiyê: Li hember gotinên nefretê û t...

13 mijdar, 2026 - 05:30

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe

12 mijdar, 2026 - 16:24

Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt

Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt

14 mijdar, 2026 - 13:56

Karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

12 mijdar, 2026 - 10:31

3 hezar û 569 karmendan mûçeyên xwe wernegirtine

3 hezar û 569 karmendan mûçeyên xwe wernegirtine

14 mijdar, 2026 - 07:25