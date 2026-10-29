Rewşenbîrên Girkê Legê: Naskirina zimanê kurdî mafekî esasî ye ‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’ ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-10-2026 Li Tedmurê mayînek teqiya; kesek mir Li Humsê gorek komî hat dîtin Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê bikişîne Banyasê Ji ber lehiyan 5 kesan jiyana xwe ji dest da Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane 2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin Li Ezazê cenazeyek hat dîtin Li Şerîda Xezayê 2 kes hatin kuştin