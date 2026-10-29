Ji ber lehiyan 5 kesan jiyana xwe ji dest da

Li gundewarên Reqa, Dêrazor û Helebê di encama lehiyan de 5 kesan jiyana xwe ji dest dan.

Ji ber lehiyan 5 kesan jiyana xwe ji dest da
ROJANE
29 cotmeh, 2026   21:14
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezareta Rewşên Awarte û Karasetan ragihand ku li gundewarên Reqa, Dêrazor û Helebê, piranî zarok 5 kes di encama lehiyan de jiyana xwe ji dest da

Hate ragihandin ku Tîma Parastina Sivîl a Sûriyeyê li Reqa, Dêrazor û Humsê 25 kes ji ber lehiyê hatibûn dorpêçkirin an jî erebeyên wê asê mabûn, rizgar kirin.

Li Reqa, Hesekê, Dêrazorê, rojhilatê Humsê, Hema û Helebê duh ji ber barana dijwar, lehî rabûn, rê hatin girtin û zerar li malan û eredên çandiniyê bûn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû

Gotara pêşin

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê bikişîne Banyasê

Nûçeyên Têkildar

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê bikişîne Banyasê

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê b...

29 cotmeh, 2026 - 21:33

2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin

2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin

29 cotmeh, 2026 - 19:11

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana...

29 cotmeh, 2026 - 20:31

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

29 cotmeh, 2026 - 05:05

Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniyê bikin

Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniy...

28 cotmeh, 2026 - 23:37

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

29 cotmeh, 2026 - 20:18