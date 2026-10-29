Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê bikişîne Banyasê

Berdevkê hikumeta Iraqê ragihand ku wê di demek nêzîk de bi çend kampanyayên cîhanî re li hev bike ku ji bo boriyên petrolê ji Iraqê bikişîne bendera Banyasê ya li Sûriyeyê.

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê bikişîne Banyasê
ROJANE
29 cotmeh, 2026   21:33
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Berdevkê hikumeta Iraqê Heyder Ebûdî têkildarî rakêşana boriya petrolê ya ji Iraqê ji bo Bendera Banyas a Sûriyeyê agahî da.

Heyder Ebûdî destnîşan kir ku wê di demeke nêzîk de li gel çend kampanyayên cîhanî li hev bike da ku boriya petrolê ji Iraqê bikişînin Bendera Banyas a Sûriyeyê.

Hete ragihandin ku yek ji kampanyayên ku ji bo rakêşana boriya petrolê ya ji Iraqê li hevkirî jî Kampanya Chevron a Amerîkî ye.

Etîket:

Gotara berê

Ji ber lehiyan 5 kesan jiyana xwe ji dest da

Gotara pêşin

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

Nûçeyên Têkildar

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana...

29 cotmeh, 2026 - 20:31

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

29 cotmeh, 2026 - 21:47

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz ...

30 cotmeh, 2026 - 02:35

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke destûrî ye

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke des...

27 cotmeh, 2026 - 22:25

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar...

28 cotmeh, 2026 - 14:16

Li Sûriyeyê ji ber baranê zirarên canî û madî çêbûn

Li Sûriyeyê ji ber baranê zirarên canî û madî çêbûn

29 cotmeh, 2026 - 11:04