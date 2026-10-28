Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate dîtin

Zên El Abidîn Mihemed El Xidêr ji duh ve winda bû û îro cenazeyê wî li taxa Xiwêran a Hesekê hate dîtin.

Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate dîtin
ROJANE
28 cotmeh, 2026   14:10
HESEKÊ
+

Malbata Zên El Abidîn Mihemed El Xidêr ji duh ve lê digeriya û îro (çarşem) cenazeêç wî li taxa Xiwêran a Hesekê hate dîtin. 

El Xidêr ji duh ve winda bû û îro şêniyên taxa Xiwêran cenazeya wî li nêzî taxê dît.

El Xidêr ji taxa Ezîziyê ya bajarê Hesekê ye û malbata wî ji duh ve lê digeriyan.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Hêzên Îsraîlê 3 caran derbasî herêmên Quneytrayê bûn

Gotara pêşin

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Nûçeyên Têkildar

Piştî 9 salan şêniyên Efrînê li zeviyên zeytûnan vegeriyan

Piştî 9 salan şêniyên Efrînê li zeviyên zeytûnan vegeriyan

28 cotmeh, 2026 - 04:48

Deriyê Nesib hat vekirin

Deriyê Nesib hat vekirin

28 cotmeh, 2026 - 15:04

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

26 cotmeh, 2026 - 18:50

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn hat nîşandan

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn ...

26 cotmeh, 2026 - 12:20

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

26 cotmeh, 2026 - 14:24

Urdunê 3`ê kesên guman dikin êrişî Dêra El Kerak kiriye, girtin

Urdunê 3`ê kesên guman dikin êrişî Dêra El Kerak kiriye...

26 cotmeh, 2026 - 11:18