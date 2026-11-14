Hêzên Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê Derayê bûn

Dewriyeyeke leşkerî ya Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê li rojavayê Derayê bû.

Hêzên Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê Derayê bûn
ROJANE
14 mijdar, 2026   13:54
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) da zanîn ku dewriyeyeke leşkerî ya Îsraîlê îro (Şemî) derbasî gundê Mairiya yê li rojavayê Derayê bû.

Îro sibehê jî 9 wesayîtên leşkerî yên hêzên Îsraîlê derbasî bajarokê Cebata yê Quneytrayê bûn û 2 ciwan girtin.

(np)

Etîket:

Gotara berê

Di 2 hefteyan de li Sûriyeyê 50 kesan jiyana xwe ji dest da

Gotara pêşin

Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt

Nûçeyên Têkildar

Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin

Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê t...

12 mijdar, 2026 - 07:55

‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girêdayî ye‘

‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girê...

13 mijdar, 2026 - 20:45

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî dest pê kir

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî dest pê kir

13 mijdar, 2026 - 19:16

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Pa...

11 mijdar, 2026 - 15:04

Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt

Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt

11 mijdar, 2026 - 15:17

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran...

11 mijdar, 2026 - 19:50