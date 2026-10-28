Hêzên Îsraîlê 3 caran derbasî herêmên Quneytrayê bûn

Hêzên Îsraîlê 3 caran derbasî herêmên cuda yên li gundewarên Quneytrayê bûn, li wan deveran ciwanek girt. Her wiha ciwanê ku duh li gundê El Huriyê yê bakurê parêzgehê girtibû jî berda.

Hêzên Îsraîlê 3 caran derbasî herêmên Quneytrayê bûn
ROJANE
28 cotmeh, 2026   13:21
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên xwecih diyar kir ku hêzên Îsraîlê 3 caran derbasî herêmên cuda yên gundewarên Quneytrayê bûne.

Dewriyeya hêzên Îsraîlê ya ku ji 4 wesayetên leşkerî pêk dihat, ji xala Til Ebû El Xîsar ber bi gundê Seyda El Colan ê Quneytrayê ve bi rê ket, leşker li nava zeviyan belav bûn û ciwanek girt, paşê vekişiya û ber bi Mezreya Ebû Mezara ve çû.

Hêzeke din a Îsraîlê ku ji 7 wesayetan pêk dihat, derbasî rojavayê gundê Mejdûliya yê nêzî devera Siriye Ximêsa ya Quneytrayê bû, di heman demê de dewriyeyeke din a ku ji 7 wesayetan pêk dihat jî derbasî herêma Til Krûm bû.

Hêzên Îsraîlê ciwanê ku duh (27 Cotmeh) di dema derbasbûna gundê El Huriya yê Quneytrayê de girtibû jî berda.

(sb)

Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Gotara pêşin

Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate dîtin

Nûçeyên Têkildar

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

26 cotmeh, 2026 - 23:16

Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şerm...

27 cotmeh, 2026 - 18:22

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar...

28 cotmeh, 2026 - 14:16

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

27 cotmeh, 2026 - 13:05

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermez...

28 cotmeh, 2026 - 02:35

Sûriyeyê û Urdinê têkildarî operasyonê daxuyaniyeke hevbeş dan

Sûriyeyê û Urdinê têkildarî operasyonê daxuyaniyeke hev...

28 cotmeh, 2026 - 09:51