Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin Bloka Netanyahu di hilbijartinên Îsraîlê de daket 53 kursiyan Li Idlibê di pevçûnekê de çekdarî Fransî hat kuştin Li deverên berfireh ên Sûriyeyê lehî rabûn Kongra Star a Qamişloyê konferansa xwe ya rêxistinî li dar xist Hêvî Silêman bi merasîmekê li ser gora xwe hat bîranîn Kongra Star a Dirbêsiyê xebatên 2 salan nirxandin Xwendekarên Zanîngeha Kobanê: Em biryara Wezareta Xwendina Bilind red dikin Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî gihîşte Şamê Bi komxebatekê pêvajoya edaleta veguhêz û aştiya li Sûriyeyê hat nîqaşkirin Deriyê Nesib hat vekirin Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate dîtin