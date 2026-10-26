Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin

Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî yên vegeriyane şermezar kirin û daxwaza misogerkirina mafên wan ên vegera ewle bo mal û milkên xwe û hesabxwestina ji êrişkaran kir.

Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin
Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin
Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin
Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin
Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin
Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin
Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin
Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin
Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin
Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin
Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin
ROJANE
26 cotmeh, 2026   21:41
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Vê êvarê, li bajarên Dirbêsiyê, Hesekê, Qamişlo û Til Temirê çalakî û xwepêşandanên bi armanca şermezarkirina êrişên li dijî koçberên Girê Spî hatin lidarxistin. 

Xwepêşandêran diyar kir ku êrişa li dijî koçberên Kurd ên vegeriyane Girê Spî binpêkirina li dijî mafên wan ên rewa yên vegera bo mal û herêmên wan e û got vergera li mal û milkan mafekî resen e nabe were binpêkirin an jî xwedî jê mehrûm bibin.

Xwepêşandêran bang li aliyên eleqedar kir ku berpirsiyariyên xwe yên qanûnî û exlaqî hilgirin, êrişan sînordar bikin û êrişkaran hesab bikin, welatiyên vedigerin biparêzin, vegera ewle dabîn bikin û tevahî şêweyên desteserkirina mal û milkan bi dawî bikin.

Şêniyan bang kir ku divê helwesteke zelal li hember van binpêkirinan were nîşandan, piştgiriya koçberan were kirin û xebat li ser xurtkirina edaletê û parastina rûmeta welatiyan were kirin.

Îro koçberên Girê Spî dema vegreriyane bajarê rastî êrişan hatin fû di avahiya Gerînendetiya Herêma Girê Spî de hatin dorpêçkirin. Li gorî wê, Hêzên Ewlekariya Hundirîn ên Herêma Kobanê malbatên dorpêçkirî ji avahiyê derxistin û veguhastin Kobanê.

(f)

ANHA

QAMIŞLO

DIRBÊSIYÊ

TIL TEMIRÊ

HESEKÊ


Etîket:

Gotara berê

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

Gotara pêşin

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê piştî hilweşîna rejîma Baas’ê”

Nûçeyên Têkildar

Li Şamê dengê teqînan hat bihîstin

Li Şamê dengê teqînan hat bihîstin

25 cotmeh, 2026 - 21:25

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

26 cotmeh, 2026 - 19:11

Îlham Ehmed banga rawestandina êrişên li dijî koçberên Girê Spî kir

Îlham Ehmed banga rawestandina êrişên li dijî koçberên ...

26 cotmeh, 2026 - 18:16

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’ dest pê kir

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’...

24 cotmeh, 2026 - 12:24

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

26 cotmeh, 2026 - 23:16

Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn hat kuştin

Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn ...

25 cotmeh, 2026 - 09:23