Li Fransayê banga grev û xwepêşandaneke nû hatin kirin Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytrayê dan Di teqîna li Ceremanayê de 2 kes mirin Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin Li Ceremana teqîn: Hejmarek kes birîndar bûn Komeleya Newroz tundiya li ser jinan nîqaş kir Li Serêkaniyê nêzî 300 kes jehrî bûne Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir Li Rojhilatê Kurdistanê ji ber şer ziyan gihiştiye 18 avahiyên dîrokî Rûsyayê bajarokek Ukraynayê kontrol kir Waliyê nû yê Kerkûkê hate hilbijartin Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir