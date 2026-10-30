Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin

Delegeyên konferansa Kongra Star a bajarê Qamişlo diyar kir ku wan di çarçoveya jinûveavakirinê de konferansa xwe li dar xistiye û ji bo wan gavekî dîrokî ye.  

Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin
JIN
30 cotmeh, 2026   05:47
QAMIŞLO
JÎNDA DILSOZ
+

Delegeyên konferansa Kongra Star a Qamişloyê ji ajansa me re axivîn û got: "Berî ku em konferansê xwe li dar bixin me li bajarê Qamişloyê û gundewarên wê civîn organîze kirin û di wan civînan de nêrîn û pîşniyarên jinan wergirtin.”

Endama Kongra Star Xebatê destnîşan kir ku wan di konferansê de xebatên xwe nirxandin û wiha dirêjî da axaftina xwe: "Ji bo em pirsgirêkan çareser bikin, me nirxandina xebata xwe kir û li ser xwe ji nû ve avakirine nîqaş kir. Di encama polîtîka paşguhkirine de jinan didin aliyekî û di sîstemê de cih nadin jinan. Me ev polîtîka di konferansa xwe de nirxand. Divê em li Sûriyeyê ji hemû pêkhateyan jinan bi rêxistin bikin da ku mafên xwe yên rewa biparêze û civakê veguherîne."

Her wiha Ahîn Îbrahîm got: "Lidarxistina konferansê ji bo me gaveke stratejîk e. Em ê li gorî pêdiviyên pêvajoya heyî xwe ji nû ve bi rêxistin bikin. Em zilmê û hemû cureyên paşguhkirine red dikin. Em ê li hemberî hişmendiya mêr a hewl dide îradeya jinan bişkîne tê bikoşin. Me dest bi pêvajoyeke nû kiriye, em ê rê û rêbaz û mekanîzmeyên xwe yên pirsgirêkên civakî û bi taybet pirsgirêka jin çareser nake, biguherînin. Ji me hemû jinan tê xwestin û erkekî me yê dîrokî û exlaqî ye ku em deskeftiyên şoreşa jinê biparêzin û pirsgirêka jin çareser bikin.”

Endama Kongra Star Ezîza Iskender anî ziman ku ev konferans ji bo wan gaveke erênî ye û wiha lê zêde kir: "Divê em hemû bi hev re bixebitin da ku biryarên konferansê pêk bînin û bi ser bikevin."

(np) 

ANHA 


Etîket:

Gotara berê

2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin

Gotara pêşin

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’

Nûçeyên Têkildar

Şehîd Bêrîtan li Beyrûtê hat bibîranîn

Şehîd Bêrîtan li Beyrûtê hat bibîranîn

24 cotmeh, 2026 - 12:04

Konferansê Jineolojî li Ewropayê 3`ê rojan dewam kir

Konferansê Jineolojî li Ewropayê 3`ê rojan dewam kir

19 cotmeh, 2026 - 09:16

Jinan êrişên li ser Kurdan û sembolên wan şermezar kirin

Jinan êrişên li ser Kurdan û sembolên wan şermezar kirin

27 cotmeh, 2026 - 12:01

Bertek û helwesta jinan: Divê kesên berpirsyar werin cezakirin

Bertek û helwesta jinan: Divê kesên berpirsyar werin ce...

14 cotmeh, 2026 - 15:50

Jinan êrişên li ser sembolên Kurdî şermezar kirin: Divê hesab bê pirsîn

Jinan êrişên li ser sembolên Kurdî şermezar kirin: Divê...

17 cotmeh, 2026 - 04:55

Konferansa Jineolojî: Civaka komînal wê bi têkoşîna jinan were avakirin

Konferansa Jineolojî: Civaka komînal wê bi têkoşîna jin...

17 cotmeh, 2026 - 15:49