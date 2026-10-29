2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin

Xelkê Qamişloyê  şervanên Lîwaya Qamişloyê şehîd Xebat Efrîn û şehîd Tolhildan oxir kirin.

2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin
2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin
2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin
2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin
2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin
2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin
2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin
2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin
2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin
2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin
2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin
ROJANE
29 cotmeh, 2026   19:11
QAMIŞLO
+

Şervanên Lîwaya Qamişloyê Xebat Efrîn (Mihemed Osman) 26’ê vê Cotmehê dema li ser erka xwe bû li bajarê Qamişloyê û Tolhildan (Îshaq Hisên) 26’ê Cotmehê li Kobanê, şehîd bûn îro bi merasîmekê li Pakrewangeha Şehîd Delîl Saroxan hatin oxirkirin.

Merasîm ji aliyê Meclisa Malbatên Şehîdan a Qamişloyê ve bi amadebûna bi dehan kesî hat lidarxistin.

Piştî deqeyeke rêzgirtinê, li ser navê malbatên şehîdan Hisên Kesîr sersaxî da malbatên her du şehîdan û amaje bi fedakariyên mezin ên ku şehîdan di oxira parastina gelê xwe de dane, kir.

Kesîr bi nûkirina soza şopandina rêça şehîdan axaftina xwe bi dawî kir.

Fermandarê Lîwaya Qamişloyê, Hisên Qamişlo dilsoziya bi şehîdan re anî ziman û got hêzên wan amade ne li dijî tevahî êrişên li ser ewlehiya herêmê û îstîqrara wê bisekinin û destkeftiyên şehîdan biparêzin.

Hisên behsa planên li dijî aramiya herêmê jî kir û bang kir ku nekevin xefka weşanên rûpel û malperên hewl didin fitneyan derxin.

Piştî axaftinan wesîqeyên şehîdan hatin xwendin û radestî malbatên wan hatin kirin.

Cenazeyên herdu şehîdan bi dirûşmên "Şehîd namirin" hatin veşartin.

(f)


Etîket:

Gotara berê

Rewşenbîrên Girkê Legê: Naskirina zimanê kurdî mafekî esasî ye

Gotara pêşin

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’

Nûçeyên Têkildar

Deriyê Nesîb-Cabir ê di navbera Sûriye û Urdunê de vebû

Deriyê Nesîb-Cabir ê di navbera Sûriye û Urdunê de vebû

27 cotmeh, 2026 - 19:03

Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike

Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêy...

28 cotmeh, 2026 - 14:53

Ji bo hişyariya li hemberî madeyên hişbirê daxuyanî hat dayîn

Ji bo hişyariya li hemberî madeyên hişbirê daxuyanî hat...

29 cotmeh, 2026 - 16:23

Piştî 9 salan şêniyên Efrînê li zeviyên zeytûnan vegeriyan

Piştî 9 salan şêniyên Efrînê li zeviyên zeytûnan vegeriyan

28 cotmeh, 2026 - 04:48

Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

29 cotmeh, 2026 - 06:15

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

29 cotmeh, 2026 - 21:47