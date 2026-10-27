Deriyê Nesîb-Cabir ê di navbera Sûriye û Urdunê de vebû

Ji nû ve deriyê sînorî yê Nesîb-Cabir ê di navbera Sûriye û Urdunê de li pêş erebeyên heciyên Sûriyeyî yên vedigerin û Sûriyeyê bi rêya Urdunê bi pergala transîtê vedigerin welat, hat vekirin.

Deriyê Nesîb-Cabir ê di navbera Sûriye û Urdunê de vebû
ROJANE
27 cotmeh, 2026   19:03
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ji nû ve deriyê sînorî yê Nesîb-Cabir ê di navbera Sûriye û Urdunê de li pêş tevgera derbasbûna erebeyên heciyên Sûriyeyî yên vedigerin welat û Spriyeyê bi rêya Urdunê bi pergala transîtê vedigerin hatin vekirin.

Çavkaniyên xwecihî daxuyand ku ji nû ve deriyê Nesîb-Cabir ê ku korîdoreke sereke ya tevgera veguhastinê di navbera Sûriye û Urdunê de hat vekirin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Gotara pêşin

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Nûçeyên Têkildar

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

26 cotmeh, 2026 - 18:50

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

26 cotmeh, 2026 - 02:55

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

26 cotmeh, 2026 - 13:30

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

27 cotmeh, 2026 - 13:05

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

25 cotmeh, 2026 - 08:46

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

25 cotmeh, 2026 - 09:51