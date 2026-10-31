PYD offers condolences to families of church attack victims in Jordan

A delegation from the Democratic Union Party (PYD) offered condolences to the families of civilians killed in the “terrorist” attack targeting a church in Jordan’s Karak region, expressing solidarity with the victims’ families and rejecting attacks against civilians and places of worship.

PYD offers condolences to families of church attack victims in Jordan
NEWS
31 October, 2026   21:07
NEWS DESK
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A delegation from the Democratic Union Party (PYD) visited Jordan’s Karak region to offer condolences to the families of civilians killed in the “terrorist” attack that targeted a church in Karak on October 23 during a funeral. The delegation expressed solidarity with the victims’ families and rejected attacks against civilians and places of worship.

During the visit, the delegation extended its condolences and sympathies to the bereaved families, expressing solidarity with them in their loss. It also stressed its rejection of all forms of violence and “terrorism” that threaten coexistence and religious and cultural diversity.

The delegation highlighted the role of the Kurdish people and their forces in confronting ISIS mercenaries, as well as the sacrifices made to defeat the group and protect the peoples and communities of the region.

It stressed that honoring the sacrifices of those who fell while fighting “terrorism” places a shared responsibility on everyone to continue working for peace and stability and to strengthen coexistence among different peoples and religions.

a.k

ANHA

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