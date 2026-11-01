Israeli forces set up checkpoint in Quneitra countryside

Israeli forces set up a checkpoint in the Quneitra countryside and searched passers-by, amid continued uncertainty over the fate of two detainees who have not been released.

Israeli forces set up checkpoint in Quneitra countryside
NEWS
1 November, 2026   12:02
NEWS DESK
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Israeli forces set up a military checkpoint on the Ain al-Bayda–Jabata al-Khashab road in the Quneitra countryside, stopping and searching several passers-by.

The move comes after Israeli forces released on Saturday two of the four people they had detained at a checkpoint between the towns of Khan Arnabeh and Ofania in the Quneitra countryside. The fate of the other two detainees remains unknown.

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