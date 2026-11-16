محاضرة في قامشلو تناقش آثار العنف الرقمي ضد المرأة والحماية القانونية منه

تناولت محاضرة نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، في قامشلو، تداعيات العنف الرقمي على مشاركة النساء وحريتهن في الفضاء الرقمي، وآثاره النفسية كالقلق والعزلة واضطرابات النوم، والحماية القانونية في التشريع السوري وفق قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022.

محاضرة في قامشلو تناقش آثار العنف الرقمي ضد المرأة والحماية القانونية منه
محاضرة في قامشلو تناقش آثار العنف الرقمي ضد المرأة والحماية القانونية منه
محاضرة في قامشلو تناقش آثار العنف الرقمي ضد المرأة والحماية القانونية منه
محاضرة في قامشلو تناقش آثار العنف الرقمي ضد المرأة والحماية القانونية منه
محاضرة في قامشلو تناقش آثار العنف الرقمي ضد المرأة والحماية القانونية منه
محاضرة في قامشلو تناقش آثار العنف الرقمي ضد المرأة والحماية القانونية منه
محاضرة في قامشلو تناقش آثار العنف الرقمي ضد المرأة والحماية القانونية منه
محاضرة في قامشلو تناقش آثار العنف الرقمي ضد المرأة والحماية القانونية منه
محاضرة في قامشلو تناقش آثار العنف الرقمي ضد المرأة والحماية القانونية منه
محاضرة في قامشلو تناقش آثار العنف الرقمي ضد المرأة والحماية القانونية منه
المرأة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   15:23
قامشلو
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نظمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في الحسكة، اليوم، محاضرة بعنوان "العنف الرقمي ضد المرأة بين الآثار الاجتماعية والنفسية والحماية القانونية"، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، بهدف التعريف بأشكاله وانعكاساته على المرأة وسبل الحماية منه.

وتناولت المحاضرة ثلاثة محاور اجتماعية ونفسية وقانونية، استعرضت خلالها المحاضِرات تداعيات العنف الرقمي على النساء وأهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهن.

وقدّمت الإدارية في الهيئة السورية لشؤون السكان، صباح شابو، المحور الاجتماعي، تطرقت فيه إلى آثار العنف الرقمي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على المرأة والمجتمع.

وأشارت إلى انعكاساته على مشاركة النساء في الحياة العامة وصناعة القرار، ودوره في تعزيز التمييز بين الجنسين والحد من حريتهن في استخدام الفضاء الرقمي.

وفي المحور النفسي، تناولت المرشدة النفسية، تمارا علي، الآثار النفسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومنها القلق والخوف والعزلة وفقدان الثقة بالنفس، إلى جانب اضطرابات النوم والأرق والكوابيس وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية.

وحذّرت من أن تداعياته قد تتفاقم لتصل إلى إيذاء النفس والانتحار.

أما المحور القانوني، فقدّمته الحقوقية هناء يوسف، تناولت خلاله الحماية القانونية للمرأة من العنف الرقمي في التشريع السوري.

وتطرقت إلى جرائم الابتزاز والتهديد الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والتشهير وانتحال الشخصية والقرصنة، والعقوبات المترتبة عليها وفقاً لقانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022.

واختُتمت المحاضرة بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز الوعي بحقوقها، بما يسهم في بناء مجتمع آمن قائم على الاحترام والمساواة.

(ت م/ ل م)

ANHA

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