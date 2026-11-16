الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض ناقلتي نفط لانفجار في مضيق هرمز

تعرضت ناقلتا نفط للانفجار واندلعت النيران فيهما في مضيق هرمز، الاثنين، وفق ما أعلنته القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض ناقلتي نفط لانفجار في مضيق هرمز
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الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   14:02
مركز الأخبار
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أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الاثنين، انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما في مضيق هرمز، وقالت إنهما اصطدمتا بألغام بحرية أثناء محاولتهما المرور عبر ما وصفته بـ"مسار جنوبي غير مصرح به"، وبإشراف ضباط وبدعم مقاتلات عسكرية أميركية.

وأضافت القوات البحرية، في بيان، أن الناقلتين انفجرتا على مسافة قصيرة من ناقلتين أخريين تعرضتا لحادث مماثل في وقت سابق، مشيرة إلى أن ست ناقلات نفط اندلعت فيها النيران وغرقت منذ الأحد.

(م ح)

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