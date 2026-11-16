احتجاجات في منطقة الـ 55 بحماة رفضاً لاستملاك أراضي الأهالي

احتج عدد من أهالي منطقة الـ 55 في مدينة حماة، اليوم، رفضاً لقرارات استكمال إجراءات الاستملاك والبدء بتنفيذ مشروع على أراضيهم، مطالبين بحماية حقوقهم في الملكية ومراجعة القرارات السابقة.

احتجاجات في منطقة الـ 55 بحماة رفضاً لاستملاك أراضي الأهالي
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الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   13:54
مركز الأخبار
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع احتجاجات في منطقة الـ 55 بمدينة حماة، شارك فيها عدد من الأهالي رفضاً لاستكمال إجراءات الاستملاك والبدء بتنفيذ مشروع على أراضيهم.

وتجمع المحتجون أمام الآليات الموجودة في الموقع، في محاولة لمنع استمرار الأعمال، ورفعوا يافطات تضم مطالبهم المتعلقة بوقف إجراءات الاستملاك المستندة إلى قوانين ومراسيم صدرت خلال عهد النظام السابق، معتبرين أن استمرار العمل بها يكرّس آثار قرارات سابقة ألحقت أضراراً بحقوق المواطنين في أراضيهم وممتلكاتهم.

وأكد الأهالي رفضهم تنفيذ أي مشروع قبل ضمان حقوق أصحاب الأراضي ومعالجة اعتراضاتهم، مشددين على أن مشاريع الاستثمار والتنمية يجب ألا تأتي على حساب حقوق الملكية.

وتأتي الاحتجاجات وسط مطالبات من الأهالي بمراجعة قرارات الاستملاك الموروثة عن النظام السابق، وإيجاد حلول قانونية تضمن إنصاف المتضررين وحماية حقوقهم.

(م ح)

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