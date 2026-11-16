ضعف الإقبال على مازوت التدفئة في تل تمر بسبب ارتفاع سعره

بدأت بلدية تل تمر توزيع مازوت التدفئة بسعر 115ليرة للتر الواحد، بدءاً من الأحياء الجنوبية، وسط إقبال ضعيف من الأهالي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على تأمين تكاليف التعبئة.

ضعف الإقبال على مازوت التدفئة في تل تمر بسبب ارتفاع سعره
ضعف الإقبال على مازوت التدفئة في تل تمر بسبب ارتفاع سعره
ضعف الإقبال على مازوت التدفئة في تل تمر بسبب ارتفاع سعره
ضعف الإقبال على مازوت التدفئة في تل تمر بسبب ارتفاع سعره
ضعف الإقبال على مازوت التدفئة في تل تمر بسبب ارتفاع سعره
ضعف الإقبال على مازوت التدفئة في تل تمر بسبب ارتفاع سعره
ضعف الإقبال على مازوت التدفئة في تل تمر بسبب ارتفاع سعره
ضعف الإقبال على مازوت التدفئة في تل تمر بسبب ارتفاع سعره
خبر
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   13:48
الحسكة
+

بدأت بلدية تل تمر، بالتنسيق مع لجان المحروقات والكومينات، اليوم، توزيع مازوت التدفئة بسعر 115 ليرة للتر الواحد، وسط شكاوى من ارتفاع تكلفته وعزوف عائلات عن التعبئة لعدم قدرتها على تأمين ثمنه.

وانطلقت عملية التوزيع في الحي الجنوبي من المدينة، ضمن كومين الشهيد إبراهيم، حيث أشارت الرئيسة المشتركة للكومين، عائشة علي بدر خان، إحدى المشرفات على التوزيع إلى تراجع الإقبال مقارنة بالعام الماضي.

وقالت إن ارتفاع سعر المازوت والظروف المعيشية الصعبة دفعا عدداً من الأهالي إلى العزوف عن شرائه هذا العام.

وأوضحت أن نحو 400 عائلة استفادت من التوزيع في الكومين خلال العام الماضي، مقابل نحو 100 عائلة فقط أبدت رغبتها في التعبئة هذا العام.

من جانبه، قال المواطن أحمد عبد الله عبوش إنه عزف عن تعبئة المازوت بسبب ارتفاع سعره وعدم قدرته على تأمين تكلفته، على الرغم من حاجته إليه لتدفئة أسرته خلال الشتاء.

وناشد عبوش الجهات المعنية في الحكومة الانتقالية، مراعاة الظروف المعيشية لأهالي المنطقة، والعمل على خفض أسعار المحروقات بما يتناسب مع قدرتهم الشرائية، لتمكينهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية، لا سيما مازوت التدفئة.

(ع ه/ ل م)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

إعادة تفعيل القصر العدلي في ديرك واستئناف عمل المحاكم

المادة التالية

احتجاجات في منطقة الـ 55 بحماة رفضاً لاستملاك أراضي الأهالي

أخبار ذات صلة

انعدام الأمن يحصد أرواح 50 شخصاً في سوريا خلال أسبوعين

انعدام الأمن يحصد أرواح 50 شخصاً في سوريا خلال أسبوعين

السبت 14 تشرين الثاني, 2026 - 09:46

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف شحنة أسلحة لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف شحنة أسلحة لحزب الله عند ...

الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026 - 13:28

رابطة نوروز في لبنان تستقبل وفداً من تحالف ندى

رابطة نوروز في لبنان تستقبل وفداً من تحالف ندى

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 18:46

انقطاع الإنترنت عن القنيطرة وأنباء عن عمل تخريبي على الكابل الضوئي

انقطاع الإنترنت عن القنيطرة وأنباء عن عمل تخريبي على ال...

الأحد 15 تشرين الثاني, 2026 - 10:43

إصابة أشخاص جرّاء انفجار في جرمانا بريف دمشق

إصابة أشخاص جرّاء انفجار في جرمانا بريف دمشق

السبت 14 تشرين الثاني, 2026 - 20:11

الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز علاقاته مع سوريا ودعم استقرارها

الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز علاقاته مع سوريا ودعم استقر...

الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026 - 11:29