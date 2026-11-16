إعادة تفعيل القصر العدلي في ديرك واستئناف عمل المحاكم

أُعيد تفعيل القصر العدلي في ديرك ضمن عملية الاندماج في محافظة الحسكة، وأكد المحامي العام غازي شيخ إبراهيم، مباشرة جميع المحاكم عملها اعتباراً من اليوم لتقديم الخدمات القضائية للأهالي.

إعادة تفعيل القصر العدلي في ديرك واستئناف عمل المحاكم
خبر
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   13:40
قامشلو
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في إطار عملية الاندماج الجارية في محافظة الحسكة، أُعيد تفعيل القصر العدلي في مدينة ديرك بمنطقة الجزيرة، لاستئناف تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.

وزار القصر العدلي كلٌّ من المحامي العام غازي شيخ إبراهيم، وقاضي النيابة في الحسكة والمسؤول عن لجنة اندماج القضاة والمحامين شيروان لالي، للإشراف على إعادة افتتاحه واستئناف العمل فيه.

وكان في استقبالهما مدير منطقة ديرك شيرو شرو، إلى جانب عدد من القضاة والمحامين المندمجين في المدينة.

وعقب اجتماع مع القضاة والمحامين، أكد إبراهيم أن جميع المحاكم ستباشر عملها اعتباراً من اليوم، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم ومتابعة قضاياهم.

وأضاف أن الجهات المعنية ستعمل بالتعاون مع القضاة والمحامين على تقديم الخدمات اللازمة للأهالي، وثمّن جهود المحافظ ومدير منطقة ديرك في هذا السياق.

)ك س/ ل م)

ANHA


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