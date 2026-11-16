الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف شحنة أسلحة لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف شحنة أسلحة ومعدات عسكرية في منطقة جنتا الحدودية بين لبنان وسوريا، قائلاً إنها كانت موجهة إلى حزب الله لتعزيز قدراته العسكرية.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف شحنة أسلحة لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية
خبر
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   13:28
مركز الأخبار
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قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن سلاح الجو استهدف، ليل الاثنين، شحنة من الوسائل القتالية في منطقة جنتا، مدعية أنها كانت مخصصة لحزب الله.

وأضافت أن الشحنة كانت تهدف إلى "تعزيز الإمكانات العملياتية للحزب واستخدامها في تنفيذ هجمات ضد مواطنين إسرائيليين وعناصر من الجيش الإسرائيلي"، بحسب قولها.

واتهمت إيلا واوية حزب الله باستخدام منطقة جنتا مراراً لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية عبر الحدود اللبنانية السورية، مشيرة إلى أن الشحنة المستهدفة نُقلت عبر المنطقة ذاتها.

كما اتهمت الحزب بمواصلة استخدام مناطق لبنانية مختلفة لتنفيذ أنشطة عسكرية ونقل الأسلحة، معتبرة أن هذه التحركات تشكل تهديداً لإسرائيل وتتعارض مع التفاهمات القائمة.

(م ح)

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