إيران ترفض استئناف التفتيش النووي قبل انتهاء الحرب

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن بلاده لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب بشكل دائم وتلبية الشروط الإيرانية.

إيران ترفض استئناف التفتيش النووي قبل انتهاء الحرب
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   13:08
مركز الأخبار
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وقال غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية إن طهران لن تتيح للوكالة استئناف عمليات التفتيش قبل تحقيق هذه الشروط، وذلك بعد دعوة الوكالة الدولية إيران إلى اتخاذ خطوات تسمح باستئناف عمليات التفتيش المعلقة منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، وشهدت أيضاً ضربات أميركية استهدفت مواقع نووية إيرانية.

وتعرضت المنشآت النووية الإيرانية مجدداً لضربات أميركية إسرائيلية خلال الحرب التي اندلعت في 28 شباط الماضي، فيما تمكن مفتشو الوكالة الدولية من زيارة محطة بوشهر النووية في أيلول الماضي، دون السماح لهم بالوصول إلى مواقع فوردو ونطنز وأصفهان التي تعرضت للقصف.

(م ح)

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