البحرين.. أحكام تصل إلى المؤبد بحق متهمين بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني

أدانت محكمة بحرينية، بالسجن بين 15 عاماً والمؤبد بحق متهمين بتأسيس جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

البحرين.. أحكام تصل إلى المؤبد بحق متهمين بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   13:04
مركز الأخبار
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قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، بإدانة جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة قالت السلطات إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأصدرت أحكاماً بالسجن تراوحت بين 15 عاماً والمؤبد، إلى جانب مصادرة أكثر من 8 ملايين دينار بحريني لصالح الأعمال الخيرية.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، إن الأحكام شملت المتهمين المحبوسين والهاربين، وتضمنت تغريم بعضهم 100 ألف دينار، فضلاً عن مصادرة المضبوطات الأخرى.

وبحسب النيابة، أظهرت التحقيقات أن المتهمين أسسوا الجماعة بهدف تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم بالقوة، وجمعوا أموالاً من دون ترخيص لتمويل أنشطتها، فيما اتُّهم بعضهم بالتخابر مع إيران والحرس الثوري بهدف الإضرار بمصالح البحرين.

وأضافت النيابة أن أدلة القضية شملت تسجيلات لخطب قالت إنها تضمنت تحريضاً، ووثائق وأجهزة مضبوطة، فضلاً عن إقرارات أدلى بها بعض المتهمين خلال التحقيقات. كما أشارت إلى ضبط مبالغ مالية بعملات مختلفة تعادل نحو 935 ألف دينار بحريني.

وأوضحت أن محامي المتهمين المحبوسين حضروا جلسات المحاكمة، التي استمعت خلالها المحكمة إلى شهود الإثبات والنفي، فيما تابع ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مجريات الجلسات.

وتأتي القضية في ظل توتر أمني وسياسي متصاعد بين البحرين وإيران، إذ تتهم المنامة طهران منذ عقود بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم جماعات مسلحة، وهي اتهامات تنفيها إيران. وتعود أبرز محطات هذا التوتر إلى عام 1981، عندما أعلنت البحرين إحباط محاولة انقلاب قالت إن جماعة مدعومة من إيران تقف وراءها، ثم تجددت الاتهامات عام 1996.

وقطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2016، بالتزامن مع السعودية، قبل أن يبدأ البلدان في حزيران 2024 محادثات تهدف إلى استئناف العلاقات السياسية.

وتجدد التوتر بين البلدين مع التصعيد العسكري الإقليمي، إذ أعلنت البحرين، الأحد 15 تشرين الثاني، اعتراض هجمات جوية إيرانية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع مرتبطة بالقوات الأميركية في المملكة، في تطور يعكس اتساع تداعيات المواجهة الإقليمية.

(م ح)

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