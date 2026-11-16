مقتل 15 شخصاً بينهم أربعة أطفال بقصف للجيش السوداني غرب كردفان

قُتل 15 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، جراء قصف بطائرة مسيّرة نفذه الجيش السوداني واستهدف قرية أبو قلب في ولاية غرب كردفان.

مقتل 15 شخصاً بينهم أربعة أطفال بقصف للجيش السوداني غرب كردفان
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   12:31
مركز الأخبار
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كشف مصدر حقوقي لوكالة «فرانس برس» عن مقتل 15 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، جراء قصف نفّذه الجيش السوداني بطائرة مسيّرة استهدف قرية أبو قلب في ولاية غرب كردفان..

وقال أحد سكان القرية، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن 15 شخصاً قُتلوا جراء القصف، بينهم طفلان فقدا والدهما خلال الحرب، مضيفاً أن تسعة من الضحايا هم من أقاربه.

من جهته، أكد مرصد كردفان الحقوقي الحصيلة، مشيراً إلى إصابة عدد من الأشخاص واحتراق منازل عدة جراء القصف الذي وقع الأحد.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في السودان، إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطلع الشهر الجاري، عن صدمته إزاء مقتل 102 شخص وإصابة 113 آخرين في غارة جوية للجيش السوداني.

وأعلنت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 1100 مدني جراء ضربات بالطائرات المسيّرة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مكتبه وثّق مقتل 306 أشخاص وإصابة مئات آخرين خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من تشرين الأول وحده.

وشملت الهجمات، وفق بيانات الأمم المتحدة، منازل وأسواقاً ومستشفيات ومواقع نزوح ومحطات كهرباء ومصادر للمياه في مناطق مختلفة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعطيل الخدمات الأساسية.

وتتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان 2023، وسط اتساع رقعة النزوح وتدهور الأمن الغذائي، في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي هذا السياق، حذرت عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا، من التدهور المقلق للأمن الغذائي في السودان، داعية طرفي النزاع إلى إزالة العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية.

(م ح)

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