بكين: القمة الثلاثية تبحث السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الدولي

أعلنت بكين الاثنين أن الرؤساء شي جينبيغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين سيناقشون "السلام العالمي" في أول قمة تجمعهم هذا الأسبوع.

بكين: القمة الثلاثية تبحث السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الدولي
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   11:35
مركز الأخبار
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الرؤساء الثلاثة، الذين من المقرر أن يلتقوا الخميس في الصين، سيجرون "حوارا معمقا بشأن صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى"، معتبرة أن اللقاء "سيحمل أهمية تاريخية".

ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل تصاعد التوترات الدولية واستمرار الخلافات بشأن ملفات أمنية وسياسية، أبرزها الحرب في أوكرانيا والبرنامج النووي، إلى جانب التوترات في الشرق الأوسط والعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس المقبل، 19 تشرين الثاني، في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في أول اجتماع ثلاثي يجمع قادة الدول الثلاث.

(م ح)

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