هيئة بريطانية: استهداف ناقلة في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفط للاستهداف بمقذوف دون تحديد طبيعته اثناء إبحارها إلى خارج الخليج عبر مضيق هرمز.

هيئة بريطانية: استهداف ناقلة في مضيق هرمز
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   11:25
مركز الأخبار
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قالت هيئة ​عمليات التجارة البحرية ‌البريطانية اليوم الاثنين إن ناقلة نفط تعرضت للاستهداف ​بمقذوف لم ​تتحدد طبيعته أثناء إبحارها إلى خارج الخليج ​عبر مضيق هرمز، ​ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة محركاتها، ​وذلك وسط ​تصاعد التهديدات التي تواجه حركة ‌الشحن في الممر المائي الاستراتيجي.

وأضافت الهيئة أنه لم تُسجل أي ​إصابات، ​فيما لا يزال حجم الأضرار وأي ​أثر بيئي ​محتمل غير معروفين.

(م ح)

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