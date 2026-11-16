موسكو تعلن إسقاط 1336 مسيّرة وكييف تتحدث عن استهداف النفط الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 1336 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة ومياه بحر آزوف والبحر الأسود خلال ساعات الليل، فيما تحدثت كييف عن استمرار تأثير ضرباتها بعيدة المدى على قطاع النفط الروسي.

موسكو تعلن إسقاط 1336 مسيّرة وكييف تتحدث عن استهداف النفط الروسي
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   11:00
مركز الأخبار
+

نقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت المسيّرات خلال الليل. 

من جانبه، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن نحو 600 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه منطقة العاصمة خلال ساعات الليل وحتى الصباح، موضحاً أن معظمها دُمّر في مناطق بعيدة عن موسكو، فيما جرى اعتراض 191 مسيّرة لدى اقترابها من العاصمة.

وفي تداعيات الهجمات، أفاد حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سليوسار بإصابة ثلاثة أشخاص واندلاع حرائق في أربع منشآت صناعية إثر هجوم بطائرات مسيّرة على بلدة أزوف، مشيراً إلى أن حطام المسيّرات ألحق أضراراً بثلاثة منازل وخط أنابيب للغاز في قرية روجاليك.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الهجوم.

كييف: تضرر أكثر من نصف قدرات تكرير النفط الروسية

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده أوقفت أكثر من 55 بالمئة من قدرات تكرير النفط الروسية، مشيراً إلى أن نتائج الضربات بعيدة المدى تظهر بصورة شبه يومية.

وأوضح زيلينسكي، في خطاب مسائي نقلته وكالة "أوكرإنفورم"، أنه تلقى تقريراً من القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ميخايلو دراباتي، تناول على وجه الخصوص العقوبات الأوكرانية طويلة المدى، مؤكداً أن الرد الأوكراني على رفض روسيا خفض التصعيد واستهداف قطاع الطاقة في بلاده "عادل تماماً".

وبحسب وكالة "أوكرإنفورم"، أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن حملة الضربات بعيدة المدى على البنية التحتية النفطية الروسية تستهدف الضغط بشكل متزامن على الإنتاج والإمدادات المحلية والصادرات.

(م ح)

العلامات:

المقال السابق

"قمة الكبار" على وقع حرب غزة وتصعيد طهران.. الصحف تقرأ عالماً يعاد تشكيله

المادة التالية

طلبة جامعة روج آفا يمنعون وفداً حكومياً من مغادرة الجامعة حتى تلبية مطالبهم

أخبار ذات صلة

الحرس الثوري الإيراني يعلن تعطل ناقلتي نفط في مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني يعلن تعطل ناقلتي نفط في مضيق هرمز

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 12:22

مصادر إيرانية: واشنطن قبلت بعض شروط طهران النووية

مصادر إيرانية: واشنطن قبلت بعض شروط طهران النووية

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 13:54

مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيّرات على روسيا

مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيّرات على روسيا

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 10:47

ثالث حاملة طائرات أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران

ثالث حاملة طائرات أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط وسط الت...

الأحد 15 تشرين الثاني, 2026 - 21:58

عراقجي يزور مسقط الثلاثاء وسط تصعيد إيراني أميركي

عراقجي يزور مسقط الثلاثاء وسط تصعيد إيراني أميركي

الأحد 15 تشرين الثاني, 2026 - 17:03

صحيفة أميركية: فانس يبحث عقد لقاء مباشر مع رضائي ضمن مساعٍ لإنهاء الحرب

صحيفة أميركية: فانس يبحث عقد لقاء مباشر مع رضائي ضمن مس...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 10:41