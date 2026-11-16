"قمة الكبار" على وقع حرب غزة وتصعيد طهران.. الصحف تقرأ عالماً يعاد تشكيله

تصدرت ثلاثة ملفات رئيسية الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، وهي القمة المرتقبة بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتحركات الدبلوماسية القطرية الهادفة إلى احتواء التصعيد بين واشنطن وطهران.

"قمة الكبار" على وقع حرب غزة وتصعيد طهران.. الصحف تقرأ عالماً يعاد تشكيله
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   09:31
مركز الأخبار
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وسلطت الصحف الصادرة صباح اليوم الضوء على اللقاء المرتقب بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، وما يحمله من دلالات على موازين القوى العالمية، إلى جانب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والتحركات الدبلوماسية القطرية الرامية إلى احتواء التصعيد بين واشنطن وطهران والانتقال من التهدئة المؤقتة إلى تسوية أوسع.

"الفرسان الثلاثة" والموعد الصيني

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" عن اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين وشي جينبينغ، وأشارت إلى أن اللقاء يشكل حدثاً سياسياً بارزاً، يعيد إلى الأذهان قمة يالطا عام 1945، التي جمعت قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا لبحث مستقبل أوروبا ومناطق النفوذ بعد الحرب العالمية الثانية.

ورأت الصحيفة أن اختلاف موازين القوى اليوم يعكس صعود الصين إلى موقع دولي متقدم، مقابل تراجع الدور الأوروبي، مشيرة إلى أن القمة تمنح قادتها الثلاثة فرصة لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية؛ فبكين تسعى إلى ترسيخ مكانتها قوةً لا يمكن تجاوزها في صياغة مستقبل العالم، وموسكو تريد تأكيد أنها لم تصبح معزولة دولياً رغم حرب أوكرانيا، فيما يسعى ترامب إلى إبراز قدرته على إدارة الملفات الدولية عبر الدبلوماسية والتفاوض.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء قد يسهم في خفض التوترات وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة، رغم تضارب مصالح الدول المشاركة وطموحات قادتها.

حرب إبادة متواصلة في غزة

وفي الشأن الفلسطيني، كتبت صحيفة "الخليج" أن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أُعلن في تشرين الأول 2025، من خلال استهداف المدنيين والمنشآت الصحية ومراكز إيواء النازحين، مشيرة إلى الهجوم على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

وسلطت الصحيفة الضوء على الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023، وعلى التحذيرات الأممية من استمرار الجرائم والانتهاكات، مستشهدة بتصريحات المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، التي وصفت الوضع في غزة بأنه "عار عصرنا"، وبنتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن استمرار الإبادة الجماعية بعد وقف إطلاق النار.

وانتقدت الصحيفة عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، رغم الإدانات الدولية المتكررة، ولا سيما استهداف المنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي، متسائلة عن جدوى مواقف الإدانة والاستنكار في غياب إجراءات رادعة.

الدوحة بين المراوحة الراهنة والتسوية الشاملة

أما صحيفة "اللواء" اللبنانية، فتناولت التحركات القطرية لاحتواء المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ورأت أن محادثات رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسهمت في إبعاد المنطقة مؤقتاً عن التصعيد العسكري، من دون أن تفضي إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوحة تعمل على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، في ظل مقترحات تشمل تخفيف الحصار والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الرقابة النووية والمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وربطت الصحيفة فرص التسوية بالتغيرات السياسية في واشنطن وإسرائيل، والضغوط الاقتصادية التي تواجهها طهران، معتبرة أن الأطراف الثلاثة تعيش حالة انتظار متبادل، تجعل الهدوء الراهن أقرب إلى هدنة مؤقتة منه إلى سلام مستقر.

وحذرت من أن استمرار المراوحة قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد، مؤكدة أهمية تحويل التحرك القطري إلى اتفاق مرحلي يتضمن التزامات متبادلة ويمنع اتساع المواجهة إلى ساحات إقليمية أخرى.

(م ح)

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