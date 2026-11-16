هجوم في نينوى يستنفر القوات العراقية ويطلق عمليات تمشيط لملاحقة داعش

استنفرت القوات العراقية في محافظة نينوى، عقب هجوم استهدف نقاطاً عسكرية على محور راوة – الحضر، فيما عززت قيادة عمليات غرب نينوى انتشارها بـ 12 قطعة عسكرية وأطلقت عمليات تفتيش وتمشيط بحثاً عن مرتزقة داعش.

هجوم في نينوى يستنفر القوات العراقية ويطلق عمليات تمشيط لملاحقة داعش
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   09:00
مركز الأخبار
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شهد قاطع الحضر في محافظة نينوى، مساء أمس، هجوماً مسلحاً استهدف نقاطاً عسكرية على الطريق الرابط بين الحضر وراوة، أعقبه استنفار للقوات العراقية وإطلاق عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة، بمشاركة الجيش العراقي والحشد الشعبي.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، في بيان، أن قوات اللواء 44 تصدت لهجوم وصفته بـ "الإرهابي" استهدف إحدى نقاطها على الطريق الرابط بين الحضر وراوة، فيما أكدت تقديم قواتها الدعم والإسناد للقطعات العسكرية العراقية في المنطقة.

من جانبها، أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى إطلاق عملية تفتيش في موقع الهجوم، ونشر 12 قطعة عسكرية، مؤكدة فرض السيطرة الأمنية على المنطقة، واستمرار انتشار القوات على طريق راوة – الحضر لمنع تحركات لمرتزقة داعش، مع رفع جاهزية القطعات لملاحقة عناصره والتصدي لأي هجمات محتملة.

وفي السياق، أظهرت مشاهد مصورة قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي وهي تنفذ عمليات تمشيط في جزيرة الحضر، بحثاً عن المرتزقة، ضمن الإجراءات الأمنية التي أعقبت الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد نحو عشرة أيام من إعلان وزارة الدفاع العراقية، في 5 تشرين الثاني الجاري، تعزيز انتشار قطعات قيادتي عمليات الجزيرة وغرب نينوى على الخط الدفاعي راوة – الحضر، بهدف تأمين المناطق الصحراوية شمالي الفرات، وملاحقة العناصر المتبقية من مرتزقة داعش ومنع اتخاذها تلك المناطق ملاذاً للتحرك والاختباء.

ولم تكشف البيانات الرسمية حتى صباح اليوم عن حصيلة الهجوم أو حجم الخسائر البشرية والمادية، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن الجهة المنفذة أو ملابسات الهجوم بشكل أشمل.

(أم)

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