وفاة طفل بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب في ريف حلب الشمالي

فقد طفل حياته بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في بلدة معرستة الخان بريف حلب الشمالي، وسط معلومات عن إصابات أخرى.

وفاة طفل بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب في ريف حلب الشمالي
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الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   22:17
مركز الأخبار
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فقد طفل حياته، اليوم، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في بلدة معرستة الخان بريف حلب الشمالي، وسط معلومات عن وقوع إصابات أخرى.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت انفجارات الأجسام والذخائر من مخلفات الحرب منذ مطلع عام 2026 عن وفاة 289 شخصاً، بينهم 120 طفلاً و13 امرأة، وإصابة 489 آخرين، بينهم 200 طفل و19 امرأة.

(ع م)

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