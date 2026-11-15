ثالث حاملة طائرات أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران

تتجه حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى حاملتين أخريين، وسط تصاعد التوتر مع إيران.

ثالث حاملة طائرات أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   21:58
مركز الأخبار
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تستعد حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" للانضمام إلى حاملتي طائرات موجودتين في الشرق الأوسط بحلول الاثنين، لتصبح الحاملة الأميركية الثالثة في المنطقة، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أميركي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الحاملة ستدخل خلال الأسبوع الجاري نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، بما يتيح لها تنفيذ ضربات ضد إيران في حال تعثر المساعي الدبلوماسية وتجدد المواجهة.

ويأتي انتشار الحاملة ضمن عملية تناوب مخطط لها للقوات الأميركية، وليس بالضرورة في إطار تعزيز دائم للوجود العسكري في المنطقة، بالتزامن مع إرسال طائرات متخصصة في الحرب الإلكترونية، وسفن برمائية تقل آلافاً من مشاة البحرية، إضافة إلى مقاتلات أخرى.

وتشير تقديرات إلى وجود نحو 50 ألف جندي أميركي ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية، مع قدرات عسكرية تشمل حماية القواعد والحلفاء وتنفيذ عمليات هجومية عند صدور الأوامر.

(ع م)

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