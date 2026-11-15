مقتل شخص بإطلاق نار داخل منزله في ريف دمشق

قُتل شخص بإطلاق نار داخل منزله في منطقة التل بريف دمشق، وسط غياب معلومات عن ملابسات الجريمة وهوية المنفذين.

مقتل شخص بإطلاق نار داخل منزله في ريف دمشق
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الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   21:45
مركز الأخبار
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قُتل شخص، اليوم، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر داخل منزله في مدينة التل بريف دمشق.

وبحسب المعلومات، تعرّض منزل الضحية للسرقة قبل مقتله، فيما لم ترد تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الجريمة أو هوية المنفذين.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصل عدد جرائم القتل في سوريا منذ مطلع عام 2026 إلى 466 جريمة، أسفرت عن مقتل 518 شخصاً، بينهم 405 رجال و68 امرأة و45 طفلاً.

(ع م)

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