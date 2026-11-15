تحركات إسرائيلية في ريف القنيطرة الشمالي

شهدت قرى في ريف القنيطرة الشمالي تحركات عسكرية إسرائيلية، تمثلت بتوغل دوريتين ونصب حاجزي تفتيش في أوفانيا وطريق مزارع الأمل–طرنجة.

تحركات إسرائيلية في ريف القنيطرة الشمالي
خبر
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   20:29
مركز الأخبار
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شهد ريف القنيطرة الشمالي، اليوم، توغل دوريتين تابعتين للقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة، تخلله نصب حاجزي تفتيش.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دورية إسرائيلية توغلت في قرية أوفانيا ونصبت حاجزاً للتفتيش، فيما توغلت دورية أخرى على طريق مزارع الأمل – طرنجة وأقامت حاجزاً إضافياً في المنطقة.

ولم ترد معلومات حتى الآن عن تسجيل حالات اعتقال خلال التوغلين.

(ع م)

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