السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرتين أطلقهما الحوثيون

أعلنت السعودية اعتراض وتدمير مسيّرتين أطلقهما الحوثيون من اليمن فوق منطقة مكة المكرمة، من دون الإبلاغ عن أضرار أو خسائر بشرية.

السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرتين أطلقهما الحوثيون
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   19:56
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقهما الحوثيون من اليمن، بعد دخولهما الأجواء فوق منطقة مكة المكرمة غربي المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط المسيّرتين، من دون الكشف عن المواقع التي كانتا تستهدفانها أو تسجيل أضرار ناجمة عن الحادث.

ويأتي الإعلان وسط تصاعد التوتر بين السعودية وجماعة الحوثيين، في ظل تجدد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي السعودية خلال الأيام الماضية.

(ع م)

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