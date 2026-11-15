إيران تُعلن اصطدام ناقلتَي نفط بألغام في مضيق هرمز

أعلنت إيران اصطدام ناقلتَي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز، ما أدى إلى غرق إحداهما، محمّلة بأكثر من مليوني برميل نفط خام.

إيران تُعلن اصطدام ناقلتَي نفط بألغام في مضيق هرمز
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   19:54
مركز الأخبار
+

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، اصطدام ناقلتَي نفط بألغام بحرية في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، ما أدى إلى انفجارات وحرائق وغرق إحدى الناقلتين، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال الحرس الثوري في بيان إن الناقلتَين كانتا تسلكان مساراً وصفه بغير المصرّح به، مشيراً إلى أن الناقلة التي غرقت كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام.

في المقابل، نقلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بلاغاً عن السلطات البحرية الهندية يفيد بتعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء عبورها الخليج باتجاه الشرق، قبل دخولها مضيق هرمز. وأكدت الهيئة سلامة جميع أفراد الطاقم، فيما لم تتضح بعد طبيعة الأضرار أو حجم التأثير البيئي.

ولم يتأكد ما إذا كانت الناقلة التي أبلغت عنها الهيئة البريطانية هي إحدى الناقلتَين اللتين تحدث عنهما الحرس الثوري الإيراني.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر متصاعد في مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً بحرياً استراتيجياً تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز العالمية. وفي حين تقول طهران إنها تسيطر على الممر، تؤكد واشنطن إزالة الألغام من أجزاء واسعة منه، بالتزامن مع فرض حصار على الموانئ الإيرانية ومواكبة ناقلات النفط العابرة للمنطقة.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

مطالبات بحسم عضوية 156 محامياً ومحامية في نقابة المحامين بالحسكة

المادة التالية

السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرتين أطلقهما الحوثيون

أخبار ذات صلة

رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة

رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 14:13

تحليلات عربية تربط مستقبل الشرق الأوسط بمآلات المواجهة الأمريكية الإيرانية

تحليلات عربية تربط مستقبل الشرق الأوسط بمآلات المواجهة ...

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 08:29

الأردن يحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص أدينوا بالهجوم على كنيسة الكرك

الأردن يحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص أدينوا بالهجوم على...

الأحد 15 تشرين الثاني, 2026 - 11:56

الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأمراض التنفسية في غزة مع اقتراب الشتاء

الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأمراض التنفسية في غزة مع...

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 19:00

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 16:38

تركيا وقطر توقعان اتفاقية للدفاع المتبادل

تركيا وقطر توقعان اتفاقية للدفاع المتبادل

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 19:53