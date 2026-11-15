عراقجي يزور مسقط الثلاثاء وسط تصعيد إيراني أميركي

يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط الثلاثاء لإجراء مباحثات مع نظيره العُماني، وسط تصاعد التوتر العسكري والسياسي بين طهران وواشنطن وتبادل التهديدات بينهما.

عراقجي يزور مسقط الثلاثاء وسط تصعيد إيراني أميركي
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   17:03
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي سيتوجه إلى العاصمة العُمانية مسقط، الثلاثاء المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره بدر بن حمد البوسعيدي، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن الزيارة تأتي وسط تطورات إقليمية متسارعة، بالتزامن مع تحركات عسكرية وتهديدات متبادلة بين الجانبين.

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف نظام رادار للدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين، باستخدام ست طائرات مسيّرة. فيما أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أنها لم تحقق أهدافها.

(ع م)

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