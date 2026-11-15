تحليق طيران استطلاع فوق تدمر ومحيطها

شهدت سماء مدينة تدمر ومحيطها، تحليق طيران استطلاع مجهول، وسط غموض بشأن هويتها وأهدافها.

تحليق طيران استطلاع فوق تدمر ومحيطها
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الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   16:43
مركز الأخبار
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شهدت سماء مدينة تدمر ومحيطها، اليوم، تحليق طيران استطلاع مجهول، وسط غموض بشأن هويتها والجهة التي تتبع لها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان برصد التحليق في أجواء المدينة ومحيطها، من دون ورود معلومات إضافية عن طبيعة المهمة أو أهدافها.

(ع م)

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