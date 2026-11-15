قاليباف: إيران لن تقبل باستمرار حالة لا حرب ولا سلم مع واشنطن

حذر رئيس البرلمان الإيراني الولايات المتحدة من تكرار مهاجمة بلاده، مؤكداً استمرار إنتاج الصواريخ وافتتاح مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض.

قاليباف: إيران لن تقبل باستمرار حالة لا حرب ولا سلم مع واشنطن
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   15:30
مركز الأخبار
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حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم، الولايات المتحدة من شن هجوم جديد على بلاده، مؤكداً استمرار طهران في إنتاج الصواريخ وافتتاح مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، ومشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية هي من ستحدد "جغرافيا الحرب" في حال تجدد المواجهة.

وقال قاليباف، خلال جلسة للبرلمان الإيراني، إن بلاده لن تبقى في حالة "لا حرب ولا سلم" مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن إنتاج الصواريخ مستمر رغم ظروف الحرب، وأن طهران افتتحت مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، من دون الكشف عن موعد افتتاحها أو تفاصيل بشأن قدراتها وموقعها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف أن المدينة الصاروخية تمثل، إلى جانب كونها إنجازاً تقنياً ودفاعياً، "رمزاً للتحول الاستراتيجي في المنطقة"، محذراً واشنطن من مغبة تكرار الهجوم على إيران.

وقال قاليباف إن القوات المسلحة الإيرانية، بما تمتلكه من قدرات وإرادة، ستحدد جغرافيا الحرب إذا ارتكبت الولايات المتحدة ما وصفه بـ "خطأ" جديد.

وتعود عبارة "لا حرب ولا سلم" إلى المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي استخدمها في آب 2018، في سياق موقف طهران الرافض للحرب والمفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 شباط 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في نيسان الماضي، غير أن المواجهات تجددت بين واشنطن وطهران في تموز، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

(م ش)

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