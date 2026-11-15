إعادة تفعيل القصر العدلي في قامشلو واستئناف العمل القضائي بعد فترة من التوقف

أُعيد اليوم تفعيل القصر العدلي في مدينة قامشلو واستئناف العمل في المجمع القضائي والدوائر التابعة له، في إطار عملية الاندماج الجارية بمحافظة الحسكة، مع تشكيل لجنة من ستة أشخاص لمتابعة دمج المحكمة والقضاة والمحامين، والعمل على معالجة القضايا العالقة واستقبال شكاوى المواطنين ودعاواهم وطلبات تصديق الوثائق.

إعادة تفعيل القصر العدلي في قامشلو واستئناف العمل القضائي بعد فترة من التوقف
إعادة تفعيل القصر العدلي في قامشلو واستئناف العمل القضائي بعد فترة من التوقف
إعادة تفعيل القصر العدلي في قامشلو واستئناف العمل القضائي بعد فترة من التوقف
إعادة تفعيل القصر العدلي في قامشلو واستئناف العمل القضائي بعد فترة من التوقف
إعادة تفعيل القصر العدلي في قامشلو واستئناف العمل القضائي بعد فترة من التوقف
خبر
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   14:08
قامشلو
+

أعيد تفعيل القصر العدلي في مدينة قامشلو، اليوم بعد فترة من الإغلاق، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد ورئيس النيابة العامة في محافظة الحسكة غازي شيخ إبراهيم، ومديرة منطقة قامشلو جيهان هسّام، إلى جانب عدد من القضاة والمحامين.

وعقب المراسم، اجتمع النائب العام غازي شيخ إبراهيم مع كادر القصر العدلي، لمناقشة آلية العمل وسير القضايا في المنطقة عقب عملية الاندماج، فيما أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد تشكيل لجنة متابعة تضم ستة أشخاص، تتولى متابعة عملية دمج المحكمة والقضاة والمحامين.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح النائب العام غازي شيخ إبراهيم أن الاجتماع تناول استئناف العمل في المجمع القضائي بمدينة قامشلو والمناطق التابعة لها اعتباراً من اليوم، مؤكداً استمرار العمل من الآن فصاعداً وفق الآلية السابقة، والعمل على معالجة القضايا العالقة لضمان عدم توقف العمل القضائي.

وأشار شيخ إبراهيم إلى أن بإمكان المواطنين في منطقة قامشلو مراجعة الدوائر القضائية لتقديم الشكاوى والدعاوى وإنجاز المعاملات المتعلقة بتصديق الوثائق، كما يمكنهم التقدم بأي شكوى إلى النيابة العامة وفقاً للقانون والأصول المعمول بها.

وشدد على أهمية العمل من أجل تفعيل القصر العدلي بصورة كاملة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أن القصر سيستقبل طلبات المواطنين المتعلقة بشكاواهم ودعاواهم وتصديق وثائقهم القضائية.

(ج د/ح)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

مؤتمر ستار ينظم مسيرة في ديرك تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"

المادة التالية

مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية

أخبار ذات صلة

طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات بحق الطلاب

طلبة يحتجون دفاعاً عن اللغة الكردية ويدينون الاعتداءات ...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 14:56

سانا: وفدان عسكريان أمريكي وفرنسي في دمشق للقاء مسؤولين سوريين

سانا: وفدان عسكريان أمريكي وفرنسي في دمشق للقاء مسؤولين...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 18:25

هآرتس: إسرائيل تختلق تهديدات لتبرير بقائها العسكري في جنوب سوريا

هآرتس: إسرائيل تختلق تهديدات لتبرير بقائها العسكري في ج...

الأحد 15 تشرين الثاني, 2026 - 10:47

مقتل جندي وإصابة اثنين باستهداف مسلح في ريف دير الزور الشرقي

مقتل جندي وإصابة اثنين باستهداف مسلح في ريف دير الزور ا...

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 16:47

وصول 363 عائلة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها

وصول 363 عائلة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 16:13

دجلة عنتر: النضال من أجل اللغة الكردية هو نضال من أجل الإنسانية

دجلة عنتر: النضال من أجل اللغة الكردية هو نضال من أجل ا...

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 02:30