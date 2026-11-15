تزايد ممارسات الصيد الجائر في بحيرة ميدانكي بريف عفرين

تزايدت ممارسات الصيد الجائر في بحيرة ميدانكي والمناطق البرية المحيطة بها في ريف عفرين بحلب.

تزايد ممارسات الصيد الجائر في بحيرة ميدانكي بريف عفرين
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الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   13:33
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية بتزايد ممارسات الصيد الجائر في بحيرة ميدانكي التابعة لناحية شرّا بريف عفرين، وسط تحذيرات من تداعياتها على الثروة السمكية والحياة البرية، ولا سيما صيد الأسماك، إلى جانب الصيد البري الذي يهدد أعداد الطيور والحيوانات في المنطقة.

ودعت المصادر الأهالي والجهات المعنية إلى الحد من هذه الممارسات واتخاذ إجراءات لحماية البحيرة والتنوع الحيوي في المنطقة.

(م ح)

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