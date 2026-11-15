عمال حقول رميلان يحتجون على إحالتهم إلى شركة HKN بعقود مؤقتة

عبّر عمال حقول رميلان النفطية خلال وقفة احتجاجية عن رفضهم لإحالتهم إلى شركة HKN الأمريكية بعقود مؤقتة، مطالبين بضمان حقوقهم الوظيفية والمالية واحتساب سنوات خدمتهم السابقة، وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

عمال حقول رميلان يحتجون على إحالتهم إلى شركة HKN بعقود مؤقتة
عمال حقول رميلان يحتجون على إحالتهم إلى شركة HKN بعقود مؤقتة
عمال حقول رميلان يحتجون على إحالتهم إلى شركة HKN بعقود مؤقتة
عمال حقول رميلان يحتجون على إحالتهم إلى شركة HKN بعقود مؤقتة
خبر
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   12:01
قامشلو
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نظم العاملون في حقول رميلان النفطية، اليوم، وقفة احتجاجية أمام إدارة الحقول، رفضاً لإجراءات إحالتهم إلى شركة HKN الأمريكية بعقود مؤقتة وما يترتب عليها مخاوف بشأن مستقبلهم الوظيفي وضمان حقوقهم المالية والمهنية.

وشارك في الوقفة، التي نُظمت في بلدة رميلان التابعة لمدينة كركي لكي بمنطقة الجزيرة، عاملون في الحقول النفطية.

وخلال الوقفة، قرأ العاملون بياناً أكدوا فيه رفضهم إحالتهم إلى الشركة بعقود مؤقتة من دون ضمانات قانونية تحمي حقوقهم المكتسبة وسنوات خدمتهم السابقة، مشيرين إلى أن مدة عملهم في القطاع النفطي تتراوح بين 15 و37 عاماً، وأن الخبرات المهنية التي اكتسبوها خلال هذه السنوات تستوجب الحفاظ على حقوقهم وعدم الانتقاص منها.

وأوضح البيان أن إخضاع العاملين لفترة اختبار تمتد إلى ستة أشهر، مقابل تقديم استقالاتهم من الشركة السورية للبترول، لا يوفر ضمانات كافية لاستقرارهم الوظيفي، مطالباً بإصدار قرار رسمي وواضح يكفل حقوقهم الوظيفية والمالية، ويضمن استمرارية خدمتهم واحتساب سنوات عملهم السابقة كاملة.

كما طالب العاملون بصرف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة منذ شهرين، والحفاظ على جميع حقوقهم المكتسبة، بما فيها التأمين الصحي والطبابة والتعويضات والضمانات الاجتماعية والتقاعدية.

وشدد البيان على ضرورة وقف أي تهديد أو ضغط أو فصل أو نقل تعسفي بحق العاملين بسبب مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية، داعياً الجهات المعنية إلى الاستجابة للمطالب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ البيان.

وأكد العاملون تمسكهم بالتحركات الاحتجاجية السلمية، محذرين من اتخاذ خطوات احتجاجية وتصعيدية أوسع في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال المهلة المحددة.

(ر خ/ح)

ANHA

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