الأردن يحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص أدينوا بالهجوم على كنيسة الكرك

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بتنفيذ هجوم "إرهابي" استهدف جنازة داخل كنيسة في محافظة الكرك الشهر الماضي، وأوقع قتلى وجرحى، فيما قالت السلطات إن المدانين يتبنون "الفكر التكفيري".

الأردن يحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص أدينوا بالهجوم على كنيسة الكرك
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   11:56
مركز الأخبار
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قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص دينوا بتنفيذ الهجوم الدامي على كنيسة في الكرك بجنوب الأردن الشهر الماضي والذي أوقع تسعة قتلى و25 جريحاً.

وقال الجيش الأردني في بيان إن "محكمة أمن الدولة أصدرت صباح هذا اليوم الأحد قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود في الكرك بتاريخ في 23 تشرين الأول الماضي".

وأضاف البيان أن المحكمة دانت المتهمين الثلاثة بتهم "ارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، واستخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية، وحيازتها بقصد استخدامها في تلك الأعمال، والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية".

وهاجم المتهمون الثلاثة في 23 من تشرين الأول جنازة في قرية حمود في محافظة الكرك، وأطلقوا النار خارج الكنيسة وداخلها حيث تجمع نحو 200 شخص للمشاركة في مراسم التشييع، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وتوارى المهاجمون عن الأنظار بعد فرارهم من المكان، الى أن أعلنت السلطات بعد ثلاثة أيام القبض عليهم. وأشارت الى أنهم شقيقان ونسيبهما، وأنهم أردنيون ويعتنقون "الفكر التكفيري".

ويشكّل المسيحيون قرابة ثلاثة في المئة من سكان الأردن البالغ عددهم قرابة 11 مليونا، وتضم محافظة الكرك التي يناهز عدد سكانها 375 ألفا، وجودا مسيحيا وازنا لعشائر مثل الهلسا والحجازين.

وشهدت المحافظة العام 2016 سلسلة هجمات لداعش، وكان أعنفها هجوم استهدف مركزاً أمنياً ودوريات شرطة وأسفر عن عشرة قتلى بينهم سبعة عناصر أمن وسائحة في كانون الأول. وقتل بعد ذلك أربعة مرتزقة تحصنوا في قلعة الكرك خلال مواجهة مع عناصر الأمن.

(م ش)

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