هآرتس: إسرائيل تختلق تهديدات لتبرير بقائها العسكري في جنوب سوريا

كشفت صحيفة إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يختلق أنشطة عسكرية لتبرير وجوده جنوب سوريا، وسط مداهمات وقيود على المدنيين ومخاوف من نشوء مقاومة محلية.

هآرتس: إسرائيل تختلق تهديدات لتبرير بقائها العسكري في جنوب سوريا
خبر
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   10:47
مركز الأخبار
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كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يختلق أنشطة عسكرية في جنوب سوريا لتبرير استمرار وجوده في المنطقة، في ظل غياب تهديدات فعلية في كثير من الأحيان، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات متكررة مع السكان المدنيين، ويثير مخاوف داخل المؤسسة الأمنية من أن تتحول هذه الممارسات إلى عامل يؤجج العداء لإسرائيل ويفتح الباب أمام تشكل مقاومة محلية.

ونقلت الصحيفة عن ضباط وجنود خدموا في المنطقة أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات ومداهمات بصورة متكررة رغم عدم وجود معلومات استخباراتية واضحة عن تهديدات، مشيرين إلى أن بعض الأنشطة الميدانية تهدف أساساً إلى تبرير بقاء القوات في مواقعها. وقال أحد القادة إن الجنود يشعرون أحيانا بأنهم أمام واقع مصطنع، إذ يجري تضخيم حوادث محدودة وتقديمها على أنها تهديدات أمنية تستدعي استنفار القوات.

وأشار التقرير إلى أن هذا الواقع أدى إلى تراجع الحماسة لدى الجنود، حتى بين الأكثر اقتناعاً بأهمية المهمة العسكرية، خصوصاً مع استمرار نشر قوات كبيرة ومكلفة في منطقة لا تشهد، بحسب شهاداتهم، نشاطاً معادياً يبرر حجم الانتشار.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود قوله إن وحدته أمضت ثلاثة أشهر في المنطقة من دون أن يحدث شيء يذكر، فيما كانت القيادة تكرر التحذيرات من احتمال وقوع هجمات.

ولفتت الصحيفة إلى أن غياب سياسة سياسية واضحة تجاه سوريا يضع الجيش في موقع إدارة واقع أمني ومدني معقد داخل أراضٍ سورية، من دون استراتيجية للخروج أو تفويض سياسي محدد. وفي حين يرى مسؤولون عسكريون أن السيطرة على المواقع الجديدة والمنطقة العازلة توفر حماية لمستوطنات الجولان، لا تبدو الحكومة الإسرائيلية مستعدة، وفق مصادر مطلعة، للدخول في مفاوضات جدية مع دمشق بشأن ترتيبات أمنية مستقرة.

وتتزايد تداعيات الوجود العسكري على السكان، مع تنفيذ مداهمات ليلية للمنازل، واستجواب مدنيين واعتقال بعضهم ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق، فضلاً عن تقييد حركة الرعاة والمزارعين ومنعهم أحياناً من الوصول إلى الأراضي ومصادر المياه. وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية منعت مزارعين من مواصلة قطاف الزيتون غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة، وأجبرتهم على مغادرة المنطقة.

وحذر ضابط احتياط من أن التعامل مع السكان السوريين بالأساليب المستخدمة في الضفة الغربية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، قائلاً إن استمرار المداهمات والقيود والإذلال سيدفع السكان إلى توجيه غضبهم نحو القوات الإسرائيلية، حتى أولئك الذين لم يكونوا منخرطين في أي نشاط ضدها.

كما تحدث التقرير عن مشكلات انضباطية داخل القوات، بينها حوادث إطلاق نار ألحقت أضراراً بممتلكات مدنيين، وسوء معاملة المواشي، إلى جانب ضعف الرقابة على بعض التحركات عبر الحدود، التي تحولت، بحسب قضايا قضائية، إلى مسار لتهريب أسلحة إلى إسرائيل.

وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية تضطر أحياناً إلى ترك مهامها داخل سوريا لملاحقة ناشطين إسرائيليين من اليمين يحاولون عبور الحدود وإقامة بؤر استيطانية في الأراضي السورية، ما يعزز لدى السكان اعتقاداً بأن إسرائيل تسعى إلى تثبيت وجودها وربما تكريس سيطرتها على أراضٍ جديدة.

(م ش)

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