انقطاع الإنترنت عن القنيطرة وأنباء عن عمل تخريبي على الكابل الضوئي

انقطعت خدمة الإنترنت الأرضي عن محافظة القنيطرة، وقالت مديرية إعلام المحافظة أن الكابل الضوئي الرئيسي المغذي للمحافظة تعرض لعمل تخريبي في منطقة القليعة بريف دمشق الغربي.

انقطاع الإنترنت عن القنيطرة وأنباء عن عمل تخريبي على الكابل الضوئي
خبر
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   10:43
مركز الأخبار
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أفادت مديرية إعلام القنيطرة، قبل قليل، بانقطاع خدمة الإنترنت الأرضي عن المحافظة، جراء ما قالت عنه تعرض مسار الكابل الضوئي الرئيسي المغذي لها لعمل تخريبي متعمد في منطقة القليعة بريف دمشق الغربي.

وقالت المديرية أن الورشات الفنية والهندسية المختصة توجهت إلى موقع التخريب للكشف عن الأضرار وتقييمها، والبدء بأعمال الصيانة اللازمة.

(أم)

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