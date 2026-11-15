حماس تؤكد تصفية قائد لواء رفح إثر استهدافه في خانيونس

أكد الجناح العسكري لحماس تصفية قائد لواء رفح سمير أبو يونس الليلة الماضية في غارة جوية إسرائيلية في مواصي خان يونس.

حماس تؤكد تصفية قائد لواء رفح إثر استهدافه في خانيونس
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   10:13
مركز الأخبار
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أكد الجناح العسكري لحماس فجر اليوم تصفية سمير أبو يونس، المعروف بـ "أبو محمود"، قائد لواء رفح في كتائب القسام، إثر استهدافه في منطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإٍسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، صباح اليوم، تصفية سمير أبو يونس، قائد لواء رفح في الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية استهدفته جنوب قطاع غزة، وذلك عقب ورود تقارير من القطاع وتأكيد حركة حماس.

وجاء في بيان مشترك للجيش الإٍسرائيلي والشاباك أن أبو يونس تولى قيادة لواء رفح لمدة شهرين تقريباً فقط، بعد تصفية قائد اللواء السابق المدعو نائل أبو عبيد في 15 أيلول.

وأضاف البيان أنه قبل ذلك، شغل عدة مناصب في اللواء من بينها نائب قائد لواء رفح وقائد كتيبة تل السلطان، واصفاً إياه بأنه أحد الشخصيات البارزة في قيادة حماس.

وأشار البيان إلى أنه اتخذت إجراءات لتقليل احتمال إصابة المدنيين خلال الغارة، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية.

(م ش)

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