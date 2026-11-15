زيلينسكي: واشنطن تطرح انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل عضوية الأطلسي

قال زيلينسكي إن واشنطن طرحت انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل عضوية الناتو، مؤكداً رفض كييف التنازل عن أراضيها دون ضمانات أمنية شاملة.

زيلينسكي: واشنطن تطرح انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل عضوية الأطلسي
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   09:34
مركز الأخبار
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الأميركيين طرحوا للمرة الأولى ربط انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي بانسحاب قواتها من منطقة دونباس شرق البلاد، وذلك خلال محادثات مع روسيا في أبوظبي، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأوضح زيلينسكي أن المفاوضين الأميركيين تساءلوا عما إذا كانت كييف مستعدة للانسحاب من دونباس مقابل الحصول على عضوية الحلف، مشيراً إلى أن موسكو لا تزال ترفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو وتعدّه تهديداً لأمنها.

وجدد الرئيس الأوكراني رفض بلاده التنازل عن أراضيها، لكنه أشار إلى إمكانية طرح أي تسوية على استفتاء وطني، إذا تضمنت ضمانات أمنية شاملة، والحفاظ على جيش أوكراني قوي وممول جيداً، إلى جانب توفير أموال لإعادة إعمار البلاد.

وفي سياق متصل، رفض زيلينسكي تقديم مناقشة ترتيبات الأمن الأوروبي على الاتفاق بشأن إنهاء الحرب، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال قبل بحث تغيير الإطار الأمني للقارة.

من جهته، قال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر إن موسكو وكييف قدمتا مواقف متشددة خلال المحادثات الأخيرة، لكنهما تدركان ضرورة تقديم تنازلات عملية للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل على تهيئة التواصل المباشر بين روسيا والشركاء الأوروبيين استعداداً لجولة جديدة من المفاوضات.

ولم تسفر المحادثات التي استضافتها أبو ظبي على مدى يومين عن اختراق سياسي، لكنها أفضت إلى اتفاق مبدئي على تبادل أكثر من ألف أسير، فيما لا تزال الأعداد النهائية قيد التفاوض.

كما كشف زيلينسكي أن المبعوثين الأميركيين تعهدا بطرح مبادرة لوقف الهجمات على منشآت الطاقة خلال لقائهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، من دون الإعلان عن تحقيق تقدم في هذا الملف، ولفتا إلى أن بوتين لا يؤيد وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التحركات وسط خلافات بشأن مستقبل الأراضي الأوكرانية وشكل الضمانات الأمنية، ودور أوروبا في المفاوضات، إذ أبلغ المفاوضون الأميركيون زيلينسكي بموافقة الأطراف على مشاركة الأوروبيين في جولات السلام المقبلة، رغم عدم مشاركتهم مباشرة في المفاوضات مع روسيا بأبوظبي.

(م ش)

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