بانوراما الأسبوع: حماية الآثار السورية والتحولات الإسرائيلية

تابعت الصحف العربية الصادرة خلال الأسبوع تطورات المشهد السوري وما لحق بمواقعه الأثرية من أضرار ونهب خلال سنوات الحرب، إلى جانب التحولات المحتملة في السياسة الإسرائيلية عقب التغييرات في القيادة، وانعكاساتها على ملفات المنطقة، فضلاً عن التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد وتعزيز الاستقرار.

بانوراما الأسبوع: حماية الآثار السورية والتحولات الإسرائيلية
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   07:10
مركز الأخبار
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تصدرت التحولات السياسية والاجتماعية في سوريا، وما تثيره من تساؤلات حول هوية البلاد ومستقبلها، اهتمامات عدد من الصحف العربية خلال الأسبوع، بالتوازي مع متابعة تطورات المشهد الإسرائيلي واحتمالات تغير سياساته مع القيادة الجديدة، فضلاً عن التحركات الدبلوماسية الإقليمية ومساعي احتواء التوتر وتعزيز الاستقرار.

وفي الشأن السوري، كتبت صحيفة "العربي الجديد" أن حماية الآثار السورية واستعادة القطع المنهوبة تمثلان أولوية ملحّة في المرحلة الراهنة، محذرة من استمرار الاتجار غير المشروع بالتراث، ومن مخاطر العبث بالمواقع الأثرية والمباني التاريخية بعيداً عن الرقابة والضوابط العلمية والقانونية.

وأشارت الصحيفة إلى الأضرار التي لحقت بمواقع أثرية عدة خلال سنوات الحرب، وما رافقها من نهب للمتاحف والمخازن الأثرية وحفريات غير قانونية، لافتة إلى استمرار المخاوف بشأن مصير آلاف القطع المفقودة، إلى جانب تقارير عن تجريف مواقع أثرية وقضايا أثارت جدلاً حول ترميم مبانٍ تاريخية واستثمارها.

وأكدت أن مسؤولية وزارة الثقافة تتجاوز ترميم المعالم المتضررة، لتشمل وضع خطط متكاملة لحماية ما تبقى من الإرث الحضاري واستعادة ما فُقد منه، مع ضرورة إخضاع أعمال الترميم لخبراء مختصين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المواقع الأثرية والعقود المرتبطة بها.

وفي الملف الإسرائيلي، تناولت جريدة "الشرق" اللبنانية، في مقال بعنوان "آيزنكوت.. نسخة سوفت"، الفوارق بين توجهات آيزنكوت وسياسات نتنياهو، وانعكاساتها المحتملة على ملفات سوريا ولبنان وغزة.

 فيما رأت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، في مقال بعنوان "أيزنكوت قد يبطئ وتيرة الحرب دون تغيير نهج الاحتلال"، أن التغيير المحتمل قد يقتصر على أساليب إدارة المواجهات دون المساس بالأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، تناولت صحيفة "الشرق" القطرية، في مقال بعنوان "أوراق الخريف الأولى.. الطريق إلى سلام أوسع"، التحركات القطرية بين واشنطن وطهران وإمكانية توظيفها لاحتواء التصعيد، مع التأكيد على أهمية أمن الملاحة في مضيق هرمز وربط التسويات الإقليمية بمعالجة ملفات فلسطين ولبنان.

(م ح)

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