مثقفون في كوباني: لا نقبل تقييد التعليم باللغة الكردية

أكد مثقفون في مدينة كوباني على ضرورة حماية الحق في التعليم باللغة الأم لجميع المكونات، معلنين رفضهم القاطع لأي إجراءات تحدّ من التعليم باللغة الكردية.

مثقفون في كوباني: لا نقبل تقييد التعليم باللغة الكردية
خبر
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   04:30
كوباني
سلافا عمر
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تحدث عدد من المثقفين في مدينة كوباني إلى وكالتنا حول قرار تقييد التعليم باللغة الكردية ليقتصر على ثلاث ساعات فقط في الأسبوع.

وأشار محمد عبدو مسي، وهو شاعر وعضو في قسم الشعر والقصة القصيرة بمركز “باقي خدو” للثقافة والفن، إلى التنوع اللغوي والثقافي قائلاً: “لكل مجتمع لغته الخاصة، ويجب أن يتمكن الجميع من العيش والتعلم بلغتهم الأم. فكما أن لكل زهرة أريجاً فريداً، تضفي كل لغة لوناً مميزاً على الحياة؛ إذ ينمو الإنسان ويتطور من خلال لغته”.

“لنمت في سبيل لغتنا”

ولفت محمد عبدو إلى أن اللغة تشكل ثقافة الشعوب وهويتها، مضيفاً: “الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة في حياته؛ فإذا كان لا بد لنا من الموت، فليكن ذلك في سبيل حرية لغتنا”. “اللغة الكردية كانت حلماً طال انتظاره”.

من جانبه، أوضح هيثم مسلم، وهو معلم للغة الكردية، أن التعليم باللغة الأم له أثر بالغ على التحصيل العلمي للأطفال.

وأشار مسلم إلى أنهم عندما بدؤوا لأول مرة في تدريس اللغة الكردية، كان حلمهم الأكبر هو أن يتلقى أطفالهم تعليمهم بلغتهم الأم، وهو حلم قد تحقق بالفعل. وتابع مسلم قائلاً: “لكن، وبعد كل هذه السنوات الطويلة من التعليم، فإننا لا نقبل - بل نرفض رفضاً قاطعاً - قرار وزارة التربية في الحكومة الانتقالية بحصر تدريس اللغة الكردية في ثلاث حصص فقط أسبوعياً”.

"مهما حدث، فهذه هي لغتنا"

أضاف مسلم: "مهما حدث، فهذه هي لغتنا. فمثلنا مثل كل الشعوب والبشر في جميع أنحاء العالم، نرغب نحن أيضاً في التحدث بلغتنا ودراستها. فأين تكمن المشكلة في أن ندرس بلغتنا الأم؟"

وفي ختام حديثه، أكد المعلم هيثم مسلم على أهمية اللغة بالنسبة للبشرية، قائلاً: "ينبغي أن تتاح لكل مجتمع فرصة الدراسة بلغته الخاصة، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال حظر أي لغة".

(م)

ANHA


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